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Шмигаль передрік введення накопичувальної пенсійної системи у 2021 році

Аня Мартинюк 09 лютого 2021, 13:46
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Шмигаль передрік введення накопичувальної пенсійної системи у 2021 році

Прем'єр-міністр назвав накопичувальну пенсію елементом інвестиції в економіку.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив в ході форуму «Україна 30». За його словами, очікується, що у поточному році в Україні буде впроваджено накопичувальну пенсійну систему. Наразі уряд та профільний Комітет Ради працюють над цим питанням. 

«Упевнений, що в цьому році ми всі побачимо вже введення законодавства і запровадження такої накопичувальної системи в Україні», - заявив він.

Шмигаль наголосив, що накопичувальна пенсійна система забезпечить гідні пенсії і буде елементом інвестиції в економіку.

 

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