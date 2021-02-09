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Прем'єр-міністр назвав накопичувальну пенсію елементом інвестиції в економіку.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив в ході форуму «Україна 30». За його словами, очікується, що у поточному році в Україні буде впроваджено накопичувальну пенсійну систему. Наразі уряд та профільний Комітет Ради працюють над цим питанням.
«Упевнений, що в цьому році ми всі побачимо вже введення законодавства і запровадження такої накопичувальної системи в Україні», - заявив він.
Шмигаль наголосив, що накопичувальна пенсійна система забезпечить гідні пенсії і буде елементом інвестиції в економіку.
13:46: Шмигаль передрік введення накопичувальної пенсійної системи у 2021 році
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