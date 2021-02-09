Мережа Бомонд запропонувала українцям купувати подарунки нетрадиційним парам

Аня Мартинюк 09 лютого 2021, 13:22

Мова йде про одностатеві пари.

Новину передає «Преса України».

Українська мережа магазинів парфумерії та косметики Бомонд опинилась у центрі скандалу після запуску реклами з нагоди Дня закоханих. Так, представники Бомонду запропонували клієнтам купувати подарунки не лише традиційним парам.

У рекламному матеріалі можна побачити геїв та лесбійок. Не в пріоритеті також була зображена традиційна пара.

Українські захисники інституту традиційної сім'ї засудили таку рекламу та закликали бойкотувати магазини Бомонд.