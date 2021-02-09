Батарейный мод – когда стоит подобрать замену аккумулятора

Аня Мартинюк 08 лютого 2021, 12:49

Для серьезных вейперов одноэлементное устройство мощностью 80 Вт может не подойти. Для тех, кто хочет серьезного сеанса вейпинга, важно выбирать более мощный мод. То есть с более мощной батареей. С ассортиментом можно ознакомиться здесь https://dartvaper.com.ua/catalog/boks-mody-meh-mody/devicetype-batarejnyjspblok. Какие самые качественные и самые популярные моды вам доступны, вы узнаете в этой статье.

Поговорим об аккумуляторах

Когда несколько лет назад электронные сигареты стали мейнстримом, у курильщиков появилась причина радоваться. Наконец, появилась альтернатива привычным сигаретам, без отвратительных запахов, остатков дыма или окурков.

Однако, будучи электронным по своей природе, всегда есть небольшая проблема заряда, с которой нужно бороться. Или время автономной работы. Аккумулятор является одним из основных компонентов любого устройства для вейпинга, будь то капсула, ручка или мод. Батареи бывают двух типов.

Встроенная батарея, которую нельзя заменить.

Сменный элемент, который можно заменить.

Если ваш мод питается от съемного аккумулятора, вы, вероятно, задаетесь вопросом, когда лучше делать замену. Приличный 510-й акумулятор должен хорошо держать заряд не менее 300 циклов. Среднее время автономной работы составляет 300-600 зарядов. С другой стороны, современный 18650-й акумулятор имеет типичный жизненный цикл около 300-500 зарядов. Это при условии, что вы используете аккумулятор в соответствии с рекомендациями.

Ситуация с высоким потреблением энергии или высоким усилителем может значительно сократить срок службы батареи (на целых 200 циклов). Тем не менее, батарея, которую необходимо заменить, имеет некоторые контрольные признаки, uоворяobt о необходимости замены.

Признаки необходимости замены батареи

Если вы используете примерно такую же мощность, но постоянно замечаете, что батарея не работает так долго, как когда вы впервые начали ее использовать, это, вероятно, индикатор того, что вам нужно купить новую.

Еще один признак того, что аккумулятор для вейпа требует замены, - это то, что он становится горячее, чем обычно, при подзарядке или использовании.

Вы также можете понять, что ваша батарея нуждается в замене, если ваше устройство постоянно показывает «низкий заряд батареи», когда вы слегка увеличиваете мощность.