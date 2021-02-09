Facebook почав зачищувати повідомлення про небезпеку вакцини від коронавірусу

Аня Мартинюк 09 лютого 2021, 11:01

Користувачі повинні думати, що вакцина безпечна, а вірус не був створений людиною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 лютого, стало відомо, що найбільша соцмережа у світі Facebook почала видаляти пости про небезпеку вакцини проти коронавірусу. Такі новини та повідомлення вважаються фейковими.

Видалення таких постів стартувало у понеділок, 8 лютого. Про такі дії розповіли у прес-службі компанії.

«Сьогодні (8 лютого) ми розширюємо нашу боротьбу з видалення помилкових заяв в Facebook і Instagram про Covid-19, вакцини від Covid-19 і вакцинацію в цілому», - зазначено в повідомленні.

Варто зазначити, що Facebook видалятиме повідомлення про те, що коронвірус був створений людиною, вакцини від нього неефективні та викликають аутизм. Деякі сторінки, які поширюють такі повідомлення часто, можуть бути заблоковані назавжди.