У Китаї закрили доступ до популярного додатку

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Мова йде про Clubhouse.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 лютого, стало відомо, що влада Китаю заблокувала популярний додаток Clubhouse, де, як зазначається, китайські користувачі обговорювали делікатні теми з користувачами з інших країн. В тому числі з жителями Тайваню, самоврядного острова, на який претендує Комуністична партія як частину своєї території.
Цей крок додає Clubhouse до тисяч веб-сайтів та додатків у соціальних мережах, до яких правляча Комуністична партія блокує доступ, намагаючись контролювати те, що бачить і читає громадськість Китаю.
Тим часом некомерційна організація GreatFire, яка контролює китайську фільтрацію Інтернету, намагається допомогти користувачам обійти блокування.
11:01: Facebook почав зачищувати повідомлення про небезпеку вакцини від коронавірусу
09:42: Лещенко нарешті заїхав у свою супер дорогу квартиру, через яку вляпався у скандал
09:06: Через снігопад два українські аеропорти припинили роботу
14:11: В Україні планують зробити вакцинацію обов'язковою для бюджетників
11:45: Журналісти закритих українських телеканалів вийшли на протест
11:07: У квітні з паспортів українців можуть прибрати штамп про прописку
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