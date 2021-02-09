У Китаї закрили доступ до популярного додатку

Аня Мартинюк 09 лютого 2021, 10:19

Мова йде про Clubhouse.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 лютого, стало відомо, що влада Китаю заблокувала популярний додаток Clubhouse, де, як зазначається, китайські користувачі обговорювали делікатні теми з користувачами з інших країн. В тому числі з жителями Тайваню, самоврядного острова, на який претендує Комуністична партія як частину своєї території.

Цей крок додає Clubhouse до тисяч веб-сайтів та додатків у соціальних мережах, до яких правляча Комуністична партія блокує доступ, намагаючись контролювати те, що бачить і читає громадськість Китаю.

Тим часом некомерційна організація GreatFire, яка контролює китайську фільтрацію Інтернету, намагається допомогти користувачам обійти блокування.