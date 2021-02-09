Лещенко нарешті заїхав у свою супер дорогу квартиру, через яку вляпався у скандал

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Мова йде про чотирикімнатну квартиру в центрі Києва за 7,5 млн грн.
Новину передає «Преса України».
Українські журналісти дізнались, що колишній депутат ВРУ Сергій Лещенко разом з дружиною-діджеєм Анастасією заїхали у свою скандальну квартиру в центрі Києва.
Так, з моменту покупки апартаментів пройшло 5 років. За цей час 40-річному Лещенко довелось постійно виправдовуватись за квартиру вартістю 7,5 млн грн.
Про те, що пара облаштовується в квартирі, стало відомо з посту діджейки у Фейсбук. Вона показала фото серед коробок.
«Сьогодні я прокинулася у себе вдома. Вперше. Хвилююче відчуття ... дивне, незвичайне. Усередині рівномірними тихими хвилями, як під час штилю, розтікається приємна енергія. Я щаслива», написала Анастасія.
Сегодня я проснулась у себя дома. Впервые. Волнительное чувство.. странное, необычное. Внутри равномерными тихими волнами, как во время штиля, растекается приятнейшая энергия. Я счастливаОпубликовано Anastasia Topolskaia Воскресенье, 7 февраля 2021 г.
Нагадаємо, згідно з даними реєстру нерухомості, квартира, яка розташована неподалік Золотих Воріт і Міністерства культури, має 4 кімнати або ж 192 кв. м. Квартира належить порівну Лещенку та дружині.
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