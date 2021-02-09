Через снігопад два українські аеропорти припинили роботу

Аня Мартинюк 09 лютого 2021, 09:06

Мова йде про аеропорти в Вінниці і в Чернівцях.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 лютого, стало відомо, що аеропорти в Вінниці та Чернівцях були змушені зупинити роботу через ускладнення погодних умов. А саме через сильний снігопад.

У прес-службі МВС зазначили, що інші аеропорти працюють у штатному режимі, однак можливі затримки рейсів.

«Станом на 18:00 8 лютого спостерігається місцями невеликий сніг в Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Полтавській, Донецькій областях та Києві. У Закарпатській області - невеликий дощ», - додали у повідомленні.

Також зазначається, що залізничний транспорт працює у звичайному режимі.