В Україні плюс 2656 нових хворих на коронавірус

Лещенко нарешті заїхав у свою супер дорогу квартиру, через яку вляпався у скандал 09:42
Через снігопад два українські аеропорти припинили роботу 09:06
В Україні планують зробити вакцинацію обов'язковою для бюджетників 14:11
Журналісти закритих українських телеканалів вийшли на протест 11:45
У квітні з паспортів українців можуть прибрати штамп про прописку 11:07
Сноубордистка з України завоювала «бронзу» на Кубку Європи 09:38
В Україні за добу на коронавірус захворіли трохи більше 2000 людей 09:04
Обережно, паломниця на BMW – У Мережі висміяли фільм дружини Медведчука 08:36
Китай схвалив антиковідну вакцину, яку замовила Україна 13:42
Нацгвардія України отримає 10 французьких вертольотів Airbus 13:17
У Франції стався вибух 12:39
112, NewsOne, ZIK – В Україні продають політичну картину 12:01
До кінця 2021 року Україна планує вивести в космос власний супутник 11:23
В Австралії використані медичні маски закатають в дороги 10:50
У Харкові горе-мати покинула на вулиці маленьку дитину 10:15
Першу леді України привітали з днем народженням віршем 09:38
За весь період пандемії в Україні виявили 1 249 646 осіб з коронавірусом.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 9 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов оприлюднив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 2656 нових хворих. Серед нових хворих 157 дітей та 229 медпрацівників.
На жаль, за минулу добу померли 127 пацієнтів. Одужали 8865 осіб. До слова, за минулу добу було проведено 30 901 тест.
2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 8 февраля 2021 г.
Найбільша кількість нових випадків хвороби зареєстрована в Івано-Франківській області – 525.
09:42: Лещенко нарешті заїхав у свою супер дорогу квартиру, через яку вляпався у скандал
09:06: Через снігопад два українські аеропорти припинили роботу
14:11: В Україні планують зробити вакцинацію обов'язковою для бюджетників
11:45: Журналісти закритих українських телеканалів вийшли на протест
11:07: У квітні з паспортів українців можуть прибрати штамп про прописку
09:38: Сноубордистка з України завоювала «бронзу» на Кубку Європи
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.