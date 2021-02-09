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В Україні плюс 2656 нових хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 09 лютого 2021, 08:35
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В Україні плюс 2656 нових хворих на коронавірус

За весь період пандемії в Україні виявили 1 249 646 осіб з коронавірусом.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 9 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов оприлюднив свіжу коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 2656 нових хворих. Серед нових хворих 157 дітей та 229 медпрацівників.

На жаль, за минулу добу померли 127 пацієнтів. Одужали 8865  осіб. До слова, за минулу добу було проведено 30 901 тест.

2656 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 лютого 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Понедельник, 8 февраля 2021 г.

Найбільша кількість нових випадків хвороби зареєстрована в Івано-Франківській області – 525.

 

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