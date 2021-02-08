В Україні планують зробити вакцинацію обов'язковою для бюджетників

Аня Мартинюк 08 лютого 2021, 14:11

Уряд створить список професій, представники якої обов'язково муситимуть пройти вакцинацію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив в ході форуму у Києві, що уряд працює над постановою, згідно з якою певні групи людей в Україні повинні будуть пройти обов’язкову вакцинацію.

Мова йде не лише про держслужбовців, а й бюджетників.

«Я вважаю, що люди, які працюють на державу, отримують від держави кошти і мають постійні контакти, - вони не мають права відмовитися від вакцинації. Крім тих, у яких алергія і яким просто неможливо зробити щеплення», - заявив Зеленський.

Він уточнив, що першими повинні провакцинуватися працівники шкіл, університетів, лікарень.