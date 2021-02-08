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Уряд створить список професій, представники якої обов'язково муситимуть пройти вакцинацію.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив в ході форуму у Києві, що уряд працює над постановою, згідно з якою певні групи людей в Україні повинні будуть пройти обов’язкову вакцинацію.
Мова йде не лише про держслужбовців, а й бюджетників.
«Я вважаю, що люди, які працюють на державу, отримують від держави кошти і мають постійні контакти, - вони не мають права відмовитися від вакцинації. Крім тих, у яких алергія і яким просто неможливо зробити щеплення», - заявив Зеленський.
Він уточнив, що першими повинні провакцинуватися працівники шкіл, університетів, лікарень.
14:11: В Україні планують зробити вакцинацію обов'язковою для бюджетників
11:45: Журналісти закритих українських телеканалів вийшли на протест
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