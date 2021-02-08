Журналісти закритих українських телеканалів вийшли на протест

Аня Мартинюк 08 лютого 2021, 11:45

Протест відбувається у Києві. На місце події прибули представники Нацкорпусу.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 лютого, журналісти закритих Володимиром Зеленським телеканалів ZIK, 112 і NewsOne вийшли в ефір із заклеєними чорною стрічкою ротами. Так вони почали акцію протесту через зупинку мовлення каналів.

Після цього понад 400 співробітників каналів та понад тисяча інших небайдужих вийшли на акцію протесту у Києві. Люди вишикувались в довгий ланцюг на Парковій алеї. Варто зазначити, що локацію активісти обрали не просто так.

На КВЦ «Парковий» стартував оголошений президентом Володимиром Зеленським форум-марафон щодо коронавірусу.

Варто зазначити, що журналісти взяли з собою плакати, на яких можна побачити написи "Кім Чен Зе", "Зе проти правди", "Кінець свободи слова", "Не війну, а канали". До активістів прибули й ультраправі представники Нацкорпусу. Останні ображають та провокують журналістів.