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Протест відбувається у Києві. На місце події прибули представники Нацкорпусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 лютого, журналісти закритих Володимиром Зеленським телеканалів ZIK, 112 і NewsOne вийшли в ефір із заклеєними чорною стрічкою ротами. Так вони почали акцію протесту через зупинку мовлення каналів.
Після цього понад 400 співробітників каналів та понад тисяча інших небайдужих вийшли на акцію протесту у Києві. Люди вишикувались в довгий ланцюг на Парковій алеї. Варто зазначити, що локацію активісти обрали не просто так.
На КВЦ «Парковий» стартував оголошений президентом Володимиром Зеленським форум-марафон щодо коронавірусу.
Варто зазначити, що журналісти взяли з собою плакати, на яких можна побачити написи "Кім Чен Зе", "Зе проти правди", "Кінець свободи слова", "Не війну, а канали". До активістів прибули й ультраправі представники Нацкорпусу. Останні ображають та провокують журналістів.
11:45: Журналісти закритих українських телеканалів вийшли на протест
11:07: У квітні з паспортів українців можуть прибрати штамп про прописку
09:38: Сноубордистка з України завоювала «бронзу» на Кубку Європи
09:04: В Україні за добу на коронавірус захворіли трохи більше 2000 людей
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