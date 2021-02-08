У квітні з паспортів українців можуть прибрати штамп про прописку

Аня Мартинюк 08 лютого 2021, 11:07

Стало відомо, як запрацює новий механізм.

Новину передає «Преса України».

Очільник міністерства цифровий трансформації Михайло Федоров виступив в ефірі каналу «Україна 24». Він зробив важливу заяву щодо паспортів українців.

Так, Мінцифри планує прибрати з паспорту штамп про прописку. Натомість пропонується зробити прописку декларативною, тобто інформація про прописку знаходитиметься у смартфоні.

«Більше мільйона українців не мають прописки, навіть в паспорті, і кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна, треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу. Тому з квітня ми запускаємо (послугу - Ред.), вона буде напівдекларативна. Ми "прибираємо" штамп у паспорті, який є на сьогодні», - заявив Федоров.

Він пояснив, що чиновники не вимагатимуть штампу чи довідки про прописку, натомість вони самі будуть змушені зайти в реєстр та знайти відповідну інформацію.

«Тому що папірець з пропискою - це суто справа неефективності держави. Ми перенесемо цю задачу з плечей людини на плечі чиновника» - зазначив він.

Нагадаємо, в Україні відбувається перехід від паспортів у вигляді книжки на паспорти у вигляді картки.