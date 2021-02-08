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Стало відомо, як запрацює новий механізм.
Новину передає «Преса України».
Очільник міністерства цифровий трансформації Михайло Федоров виступив в ефірі каналу «Україна 24». Він зробив важливу заяву щодо паспортів українців.
Так, Мінцифри планує прибрати з паспорту штамп про прописку. Натомість пропонується зробити прописку декларативною, тобто інформація про прописку знаходитиметься у смартфоні.
«Більше мільйона українців не мають прописки, навіть в паспорті, і кожен третій українець проживає не за місцем реєстрації. Тому що процедура складна, треба витратити багато часу, щоб отримати цю послугу. Тому з квітня ми запускаємо (послугу - Ред.), вона буде напівдекларативна. Ми "прибираємо" штамп у паспорті, який є на сьогодні», - заявив Федоров.
Він пояснив, що чиновники не вимагатимуть штампу чи довідки про прописку, натомість вони самі будуть змушені зайти в реєстр та знайти відповідну інформацію.
«Тому що папірець з пропискою - це суто справа неефективності держави. Ми перенесемо цю задачу з плечей людини на плечі чиновника» - зазначив він.
Нагадаємо, в Україні відбувається перехід від паспортів у вигляді книжки на паспорти у вигляді картки.
11:07: У квітні з паспортів українців можуть прибрати штамп про прописку
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