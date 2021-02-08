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Співи внучки Віктора Ющенко не оцінили на «Голосі»

Аня Мартинюк 08 лютого 2021, 10:23
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Співи внучки Віктора Ющенко не оцінили на «Голосі»

20-річній Доменіці порадили приходити на шоу після того, як вона набереться досвіду.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 7 лютого, на українському співочому телешоу «Голос» виступила внучка колишнього президента України Віктора Ющенка. Мова йде про 20-річну Доменіку.

Дівчина виконала пісню гурту Казка «Плакала». Однак її таланту не вистачило для того, щоб хоч один із суддів обернувся до неї. Варто зазначити, що перед шоу дівчина заявила, що пишається своїм дідусем Віктором Ющенком і хоче аби він теж нею пишався.

Судді шоу в результаті порадили Доменіці набиратися досвіду та приходити на проект знову. 

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