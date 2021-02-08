Сноубордистка з України завоювала «бронзу» на Кубку Європи

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Аннамарі Данча завоювала другу медаль.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 лютого, стало відомо, що українська сноубордистка Аннамарі Данча завоювала другу медаль на Кубку Європи. Так, спочатку українка взяла «золото» в паралельному гігантському слаломі. Друга її медаль – бронзова в паралельному слаломі.
Про це розповіли у прес-службі Національного олімпійського комітету України.
«Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з бронзовою нагородою в паралельному слаломі в другий день Кубка Європи в Швейцарії. Нагадуємо, що вчора вона святкувала перемогу», - зазначено в повідомленні.
До слова, раніше Збірній Україні срібну медаль приніс Василь Кашелюк.
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