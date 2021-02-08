Сноубордистка з України завоювала «бронзу» на Кубку Європи

Аня Мартинюк 08 лютого 2021, 09:38

Аннамарі Данча завоювала другу медаль.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 лютого, стало відомо, що українська сноубордистка Аннамарі Данча завоювала другу медаль на Кубку Європи. Так, спочатку українка взяла «золото» в паралельному гігантському слаломі. Друга її медаль – бронзова в паралельному слаломі.

Про це розповіли у прес-службі Національного олімпійського комітету України.

«Вітаємо українську сноубордистку Аннамарі Данчу з бронзовою нагородою в паралельному слаломі в другий день Кубка Європи в Швейцарії. Нагадуємо, що вчора вона святкувала перемогу», - зазначено в повідомленні.

До слова, раніше Збірній Україні срібну медаль приніс Василь Кашелюк.