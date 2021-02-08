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Позитивну коронавірусну динаміку представили в МОЗ.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 8 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов представив свіжу статистику щодо поширення коронавірусу. За минулу добу було виявлено 2141 новий випадок захворювання на COVID-19. З них 130 дітей та 71 медпрацівник.
«Також за минулу добу госпіталізовано – 1020 осіб; летальних випадків –47; одужало – 2 697 осіб», - відзначив він.
За добу було здійснено всього 13 662 тести на COVID-19, звідси й зменшення добового приросту захворюваності.
2 141 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 7 февраля 2021 г.
За останню добу найбільше нових ковідних хворих виявили в Івано-Франківській області – плюс 398 осіб.
09:38: Сноубордистка з України завоювала «бронзу» на Кубку Європи
09:04: В Україні за добу на коронавірус захворіли трохи більше 2000 людей
08:36: Обережно, паломниця на BMW – У Мережі висміяли фільм дружини Медведчука
13:42: Китай схвалив антиковідну вакцину, яку замовила Україна
13:17: Нацгвардія України отримає 10 французьких вертольотів Airbus
12:39: У Франції стався вибух
12:01: 112, NewsOne, ZIK – В Україні продають політичну картину
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