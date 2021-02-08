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В Україні за добу на коронавірус захворіли трохи більше 2000 людей

Аня Мартинюк 08 лютого 2021, 09:04
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В Україні за добу на коронавірус захворіли трохи більше 2000 людей

Позитивну коронавірусну динаміку представили в МОЗ.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 8 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов представив свіжу статистику щодо поширення коронавірусу. За минулу добу було виявлено 2141 новий випадок захворювання на COVID-19. З них 130 дітей та 71 медпрацівник.

«Також за минулу добу госпіталізовано – 1020 осіб; летальних випадків –47; одужало – 2 697 осіб», - відзначив він.

За добу було здійснено всього 13 662 тести на COVID-19, звідси й зменшення добового приросту захворюваності.

2 141 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 лютого 2021 року. Зокрема,...

Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 7 февраля 2021 г.

За останню добу найбільше нових ковідних хворих виявили  в Івано-Франківській області – плюс 398 осіб.

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