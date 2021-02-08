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Оксана Марченко планувала представити авторське кіно.
Новину передає «Преса України».
Телеведуча Оксана Марченко, яка також є дружиною одного з лідерів ОПЗЖ Віктора Медведчука, не так давно повідомила, що збиралась представити телепродукт під назвою «Паломниця» на телеканалі «ZIK». Останній був закритий після відповідного указу президента України.
Марченко представила трейлер до фільму, де головна героїня під’їжджає до храму на автомобілі марки BMW з номерними знаками «ПАЛОМНИЦА». Інтернет-спільнота миттєво відреагувала на такий продукт від Оксани Марченко.
«Відтепер, будьте дуже обережні! Дорогами України розтинає беха Паломніци! А беха . . . ну ви вже давно переконалися, на що здатні водії цих автівок», - відзначили у спільноті «Зупини лося».
«До Бога на ВМW не так приходять..», - відзначили коментатори, натякаючи на погану славу водіїв таких авто.
Як відомо, в Україні власники ВМW славляться небезпечною їздою. Зазвичай у автопригоди втрапляють ВМW, завезені з-за кордону, більш відомі як «євробяхи». Також «великими, чорними, статусними» автівками керують не умільці у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. На жаль, пригоди ВМWістів в Україні нерідко закінчуються летальними результатом.
09:38: Сноубордистка з України завоювала «бронзу» на Кубку Європи
09:04: В Україні за добу на коронавірус захворіли трохи більше 2000 людей
08:36: Обережно, паломниця на BMW – У Мережі висміяли фільм дружини Медведчука
13:42: Китай схвалив антиковідну вакцину, яку замовила Україна
13:17: Нацгвардія України отримає 10 французьких вертольотів Airbus
12:39: У Франції стався вибух
12:01: 112, NewsOne, ZIK – В Україні продають політичну картину
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