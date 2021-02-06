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Кабмін озвучив ціну української землі у 2021 році

Аня Мартинюк 06 лютого 2021, 14:05
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Кабмін озвучив ціну української землі у 2021 році

Також у Кабміні не очікують великого ажіотажу на землю у поточному році. 

Новину передає «Преса України».

Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко повідомив, що після відкриття ринку землі вартість одного гектара сільськогосподарських земель складе близько 2 тисяч доларів.

Нагадаємо, відкриття ринку землі заплановане на 1 липня 2021-го року.

За словами Лещенка, ринок землі запрацює, однак великого попиту на землю він поки не бачить попри те, що купівля землі є вигіднішою за купівлю квартири у Києві.

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