Кабмін озвучив ціну української землі у 2021 році

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Також у Кабміні не очікують великого ажіотажу на землю у поточному році.
Новину передає «Преса України».
Міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко повідомив, що після відкриття ринку землі вартість одного гектара сільськогосподарських земель складе близько 2 тисяч доларів.
Нагадаємо, відкриття ринку землі заплановане на 1 липня 2021-го року.
За словами Лещенка, ринок землі запрацює, однак великого попиту на землю він поки не бачить попри те, що купівля землі є вигіднішою за купівлю квартири у Києві.
13:42: Китай схвалив антиковідну вакцину, яку замовила Україна
13:17: Нацгвардія України отримає 10 французьких вертольотів Airbus
12:39: У Франції стався вибух
12:01: 112, NewsOne, ZIK – В Україні продають політичну картину
11:23: До кінця 2021 року Україна планує вивести в космос власний супутник
10:50: В Австралії використані медичні маски закатають в дороги
10:15: У Харкові горе-мати покинула на вулиці маленьку дитину
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