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Китай схвалив антиковідну вакцину, яку замовила Україна

Аня Мартинюк 06 лютого 2021, 13:42
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Китай схвалив антиковідну вакцину, яку замовила Україна

Мова йде про препарат Sinovac Biotec. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, стало відомо, що у Китаї регулятор дав добро широкому застосуванню вакцини від коронавірусу компанії Sinovac Biotech Biotech. Як відомо, цей препарат раніше замовила Україна.

«Національне управління з виробництва лікарських препаратів (Китаю - Ред.) схвалило розробку нової вакцини, інактивованої коронавірусу», - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Китаї схвалили для використання вакцину, розроблену Пекінським інститутом.

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