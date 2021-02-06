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Мова йде про препарат Sinovac Biotec.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 лютого, стало відомо, що у Китаї регулятор дав добро широкому застосуванню вакцини від коронавірусу компанії Sinovac Biotech Biotech. Як відомо, цей препарат раніше замовила Україна.
«Національне управління з виробництва лікарських препаратів (Китаю - Ред.) схвалило розробку нової вакцини, інактивованої коронавірусу», - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у Китаї схвалили для використання вакцину, розроблену Пекінським інститутом.
13:42: Китай схвалив антиковідну вакцину, яку замовила Україна
13:17: Нацгвардія України отримає 10 французьких вертольотів Airbus
12:39: У Франції стався вибух
12:01: 112, NewsOne, ZIK – В Україні продають політичну картину
11:23: До кінця 2021 року Україна планує вивести в космос власний супутник
10:50: В Австралії використані медичні маски закатають в дороги
10:15: У Харкові горе-мати покинула на вулиці маленьку дитину
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