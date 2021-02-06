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Нацгвардія України отримає 10 французьких вертольотів Airbus

Аня Мартинюк 06 лютого 2021, 13:17
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Нацгвардія України отримає 10 французьких вертольотів Airbus

Впродовж найближчих двох років. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, стало відомо, що Національна гвардія України отримає 10 французьких вертольотів типу H225. А саме в період 2021-2022 років в рамках реалізації контракту з Airbus Helicopters.

У прес-службі МВС України зазначили, що угода була укладена між Airbus Helicopters та ДП «Українське авіаційно-транспортне підприємство «Хорів-АВІА».

Раніше французька компанія надала Україні два вертольоти типу H225 для потреб Нацгвардії.

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