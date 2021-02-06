У Франції стався вибух

Аня Мартинюк 06 лютого 2021, 12:39

Озвучена попередня причина вибуху.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, біля центру французького міста Бордо стався вибух. За даними місцевих ЗМІ, подія трапилась близько 8:35 на вулиці Борі. За попередніми даними, міг вибухнути газ в приватному гаражі.

«Це мене розбудило. Весь мій будинок затремтів, я живу приблизно в 300 метрів», - розповів місцевий житель.

Відомо, що в результаті потужного вибух обвалився будинок. Декілька людей отримали легкі травми. Ще двох жителів будинку розшукують під завалами рятувальники.