Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні відбудеться відключення електроенергії
  • У Рівному поскаржились на жорстоке поводження лікарки-стоматолога з дитиною
  • Майже 90% українців підтримують протести проти підвищення тарифів

У Франції стався вибух

Аня Мартинюк 06 лютого 2021, 12:39
Версія для друку
У Франції стався вибух

Озвучена попередня причина вибуху. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, біля центру французького міста Бордо стався вибух. За даними місцевих ЗМІ, подія трапилась близько 8:35 на вулиці Борі. За попередніми даними, міг вибухнути газ в приватному гаражі.

«Це мене розбудило. Весь мій будинок затремтів, я живу приблизно в 300 метрів», - розповів місцевий житель.

Відомо, що в результаті потужного вибух обвалився будинок. Декілька людей отримали легкі травми. Ще двох жителів будинку розшукують під завалами рятувальники. 

  

Читайте також:

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції