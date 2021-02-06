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Картина присвячена президенту України.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 лютого, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину. На цей раз вона висвітлила скандал з розпорядженням президента Володимира Зеленського щодо закриття опозиційних телеканалів 112, NewsOne та ZIK.
На картині під назвою «ЛіКунЗЮ» зображений президент Зеленський у вигляді комічного героя Халка, який накидується на вертольоти, які символізують вищезгадані телеканали.
«Картина заряджена на царське сприйняття критики. І незламну волю слова», - зазначила вона.
Выставляю на продажу картину Масло, холст Название «ЛиКунЗЮ» Стартовая цена 700 у.е. Аукцион продлится до...Опубликовано Svetlana Kryukova Суббота, 6 февраля 2021 г.
Стартова ціна аукціону склала 700 доларів.
13:17: Нацгвардія України отримає 10 французьких вертольотів Airbus
12:39: У Франції стався вибух
12:01: 112, NewsOne, ZIK – В Україні продають політичну картину
11:23: До кінця 2021 року Україна планує вивести в космос власний супутник
10:50: В Австралії використані медичні маски закатають в дороги
10:15: У Харкові горе-мати покинула на вулиці маленьку дитину
09:38: Першу леді України привітали з днем народженням віршем
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