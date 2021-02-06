112, NewsOne, ZIK – В Україні продають політичну картину

Аня Мартинюк 06 лютого 2021, 12:01

Картина присвячена президенту України.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, відома українська журналістка та перша заступниця головного редактора інтернет-видання «Страна» Світлана Крюкова представила на своїй сторінці у соцмережі нову політичну картину. На цей раз вона висвітлила скандал з розпорядженням президента Володимира Зеленського щодо закриття опозиційних телеканалів 112, NewsOne та ZIK.

На картині під назвою «ЛіКунЗЮ» зображений президент Зеленський у вигляді комічного героя Халка, який накидується на вертольоти, які символізують вищезгадані телеканали.

«Картина заряджена на царське сприйняття критики. І незламну волю слова», - зазначила вона.

Выставляю на продажу картину Масло, холст Название «ЛиКунЗЮ» Стартовая цена 700 у.е. Аукцион продлится до... Опубликовано Svetlana Kryukova Суббота, 6 февраля 2021 г.

Стартова ціна аукціону склала 700 доларів.