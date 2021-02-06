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До кінця 2021 року Україна планує вивести в космос власний супутник

Аня Мартинюк 06 лютого 2021, 11:23
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До кінця 2021 року Україна планує вивести в космос власний супутник

На цьому наполіг сам президент.  

Новину передає «Преса України».

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський зробив важливу заяву. За його словами, проект з запуску на орбіту Землі власного супутника треба реалізувати уже в поточному році.

Мова йде про супутник «Січ 2-30 (2-1)». Олег Уруський вважає, що це реально за умови максимально ефективної роботи.

«Наявність подібних космічних апаратів не тільки буде сприяти вирішенню широкого спектра завдань, як в інтересах економіки, так і силових структур, а й дозволить заощадити бюджетні кошти, які сьогодні витрачаються на закупівлю послуг, що надаються подібними апаратами за кордоном», - додав він. 

За його словами, сам президент Володимир Зеленський наполіг, щоб супутник запустили до 30-річчя незалежності України.

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