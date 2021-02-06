В Австралії використані медичні маски закатають в дороги

Аня Мартинюк 06 лютого 2021, 10:50

Австралійські вчені придумали як утилізувати медичні відходи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, стало відомо, що австралійські вчені виступили з ідеєю використовувати новий будівельно-дорожній матеріал. Так, він складатиметься з подрібнених медичних масок та бетону.

Бетон пропонують використовувати перероблений, який можна отримати при знесенні будівель.

«Для будівництва одного кілометра двосмугової дороги необхідно близько трьох мільйонів масок. Цей хід запобігатиме потраплянню на звалище близько 93 тонн відходів», - відзначили вчені.

Керівник експерименту професор Джі Лі розповів, що в масках є пластик поліпропілен. Він важко розкладається й посилює зв'язку між частинками щебеню. В результаті можна отримати міцнішу дорогу.