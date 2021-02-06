У Харкові горе-мати покинула на вулиці маленьку дитину

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Дворічна дівчинка залишилась сама на вулиці вночі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 лютого, стало відомо, що у Харкові на проспекті Тракторобудівників була помічена дворічна дівчинка. За словами очевидців, жінка залишила дитину в нічний час саму на вулиці. В результаті небайдужі викликали правоохоронців.
У прес-службі Нацполіції регіону зазначили, що мати дитини вела себе неадекватно. Зокрема бігала по дорозі з дитиною на руках.
«З'ясувалося, що це 30-річна харків'янка, яка підсіла на наркотики. Зараз встановлюється її місцезнаходження для залучення до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення», - зазначили правоохоронці.
Дитину доставили в дитячу лікарню. Її долю вирішить служба у справах дітей Московського району Харкова.
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