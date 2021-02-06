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Зворушливе привітання опублікував у соцмережі Володимир Зеленський.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 лютого, перша леді України Олена Зеленська святкує 43-річчя. Президент України Володимир Зеленський уже привітав її публічно.
На своїй сторінці в Instagram Зеленський опублікував вірш.
«З днем народження, моя.
Обожнюю думки твої.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ», - написав Зеленський.
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Також лідер України представи чорно-білий знімок дружини. Нагадаємо, 25 січня 43-річчя святкував сам Володимир Зеленський.
10:15: У Харкові горе-мати покинула на вулиці маленьку дитину
09:38: Першу леді України привітали з днем народженням віршем
13:57: Україна повністю заплатила за китайську антиковідну вакцину
13:20: ВРУ дала добро переведенню трудових книжок в електронний формат
12:22: Мінціфри відкрило безкоштовну бібліотеку з аудіокнигами
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