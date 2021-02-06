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Першу леді України привітали з днем народженням віршем

Аня Мартинюк 06 лютого 2021, 09:38
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Першу леді України привітали з днем народженням віршем

Зворушливе привітання опублікував у соцмережі Володимир Зеленський. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, перша леді України Олена Зеленська святкує 43-річчя. Президент України Володимир Зеленський уже привітав її публічно.

На своїй сторінці в Instagram Зеленський опублікував вірш. 

«З днем народження, моя.

Обожнюю думки твої.

Дякую за те, що було.

І, сподіваюсь, ще буде.

За правду, за очі, за жарти,

За те, ким без тебе не став би.

За те, що наші діти

Найкращі (для мене) в світі.

Дякую за все.

З любов’ю, твій ВЗ», - написав Зеленський. 

 
 
 
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A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Також лідер України представи чорно-білий знімок дружини. Нагадаємо, 25 січня 43-річчя святкував сам Володимир Зеленський. 

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