Першу леді України привітали з днем народженням віршем

Аня Мартинюк 06 лютого 2021, 09:38

Зворушливе привітання опублікував у соцмережі Володимир Зеленський.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, перша леді України Олена Зеленська святкує 43-річчя. Президент України Володимир Зеленський уже привітав її публічно.

На своїй сторінці в Instagram Зеленський опублікував вірш.

«З днем народження, моя.

Обожнюю думки твої.

Дякую за те, що було.

І, сподіваюсь, ще буде.

За правду, за очі, за жарти,

За те, ким без тебе не став би.

За те, що наші діти

Найкращі (для мене) в світі.

Дякую за все.

З любов’ю, твій ВЗ», - написав Зеленський.

View this post on Instagram A post shared by Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Також лідер України представи чорно-білий знімок дружини. Нагадаємо, 25 січня 43-річчя святкував сам Володимир Зеленський.