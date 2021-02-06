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В Україні відбудеться відключення електроенергії

Аня Мартинюк 06 лютого 2021, 09:07
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В Україні відбудеться відключення електроенергії

Про це попередив колишній «слуга народу».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 лютого, колишній депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що поки в країні обговорюються дрібні скандали, плануються відключення електроенергії.

«Примітно, що енергетична криза трапилась не дивлячись на всі підвищення тарифів, європейські ціни і т.д. і т.п. Тобто, стягуючи з громадянина надвисоку ціну кіловата, держава все одно не може забезпечити поставку енергоресурсів в потрібному обсязі», - наголосив він.

Тем временем, пока мы обсуждаем мелкие и созданные искусственно скандалы, страна движется к веерным отключениям...

Опубликовано Александром Дубинским Пятница, 5 февраля 2021 г.

Відповідаючи на запитання «Чому?», Дубінський зазначив, що в українському ринковому тарифі немає нічого, крім слова «спи$дити».

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