В Україні відбудеться відключення електроенергії

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Про це попередив колишній «слуга народу».
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 лютого, колишній депутат «Слуги народу» Олександр Дубінський повідомив на своїй сторінці у соцмережі, що поки в країні обговорюються дрібні скандали, плануються відключення електроенергії.
«Примітно, що енергетична криза трапилась не дивлячись на всі підвищення тарифів, європейські ціни і т.д. і т.п. Тобто, стягуючи з громадянина надвисоку ціну кіловата, держава все одно не може забезпечити поставку енергоресурсів в потрібному обсязі», - наголосив він.
Тем временем, пока мы обсуждаем мелкие и созданные искусственно скандалы, страна движется к веерным отключениям...Опубликовано Александром Дубинским Пятница, 5 февраля 2021 г.
Відповідаючи на запитання «Чому?», Дубінський зазначив, що в українському ринковому тарифі немає нічого, крім слова «спи$дити».
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12:22: Мінціфри відкрило безкоштовну бібліотеку з аудіокнигами
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