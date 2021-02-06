В Україні 4310 нових хворих на коронавірус

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Спостерігається позитивна динаміка.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 лютого, очільник МОЗ Максим Степанов оприлюднив коронавірусну статистику. За минулу добу було виявлено 4310 нових хворих. Варто зазначити, що це на 613 осіб менше, ніж днем раніше. Також серед нових хворих 220 дітей і 191 медик.
На жаль, за минулу добу померли 129 пацієнтів. Одужали 7158 осіб. До слова, за минулу добу було проведено 41 410 тестувань.
4 310 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 6 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Пятница, 5 февраля 2021 г.
Найбільша кількість нових випадків хвороби зареєстрована в Івано-Франківській - 498, Дніпропетровській - 306, Київській - 295, Львівській - 286 та Чернівецькій - 258 областях.
13:57: Україна повністю заплатила за китайську антиковідну вакцину
13:20: ВРУ дала добро переведенню трудових книжок в електронний формат
12:22: Мінціфри відкрило безкоштовну бібліотеку з аудіокнигами
11:50: 28-річний депутат Зеленського задекларував багатомільйонний виграш в лотерею
09:49: Вакцину від коронавірусу отримуватимуть 5 млн українців щомісяця
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