Україна повністю заплатила за китайську антиковідну вакцину

Аня Мартинюк 05 лютого 2021, 13:57

З бюджету на цю ціль пішов майже мільярд гривень.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що Україна заплатила 964,3 мільйонів гривень авансу за поставку китайської вакцини проти коронавірусу виробництва Sinovac Biotech. Ця сума була визначена договором між ДП "Медичні закупівлі України" з ПрАТ "Лекхім". Варто зазначити, що аванс є стовідсотковою передоплатою за препарати.

Так, українська держава отримає 1,9 млн доз даного препарату до 31 травня. Якщо поставка вакцини зірветься, Україна отримає назад всі гроші плюс пеню 0,1% від ціни продукції за кожен день порушення терміну поставки.

Нагадаємо, на наступному тижні МОЗ запустить інформаційний портал про вакцинацію від коронавірусу в Україні. За допомогою порталу українці зможуть записатися на щеплення. Також записатися на укол можна буде через сімейного лікаря. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.