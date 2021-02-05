ВРУ дала добро переведенню трудових книжок в електронний формат

Аня Мартинюк 05 лютого 2021, 13:20

265 депутатів підтримали відповідне рішення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, ВРУ прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Це означає, що трудова книжка буде доступною в електронному варіанті.

Свій голос «за» віддали 265 народних обранців. Перехід на е-книжки буде поступовим. Зокрема повністю від паперових трудових книжок вдасться перейти протягом 5 років.