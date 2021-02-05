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265 депутатів підтримали відповідне рішення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, ВРУ прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №3623 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Це означає, що трудова книжка буде доступною в електронному варіанті.
Свій голос «за» віддали 265 народних обранців. Перехід на е-книжки буде поступовим. Зокрема повністю від паперових трудових книжок вдасться перейти протягом 5 років.
13:57: Україна повністю заплатила за китайську антиковідну вакцину
13:20: ВРУ дала добро переведенню трудових книжок в електронний формат
12:22: Мінціфри відкрило безкоштовну бібліотеку з аудіокнигами
11:50: 28-річний депутат Зеленського задекларував багатомільйонний виграш в лотерею
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