На Чернігівщині тигр загриз співробітника зоопарку

Аня Мартинюк 05 лютого 2021, 12:58

Загиблому не було й 50 років.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що у Менському зоопарку в Чернігівській області тигр напав на співробітника зоопарку. Чоловік 1973 року народження збирався нагодувати хижака, однак той накинувся на нього.

«Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події до приїзду медиків», - розповіли представники регіонального управління Нацполіції.

Відомо, що співробітник зоопарку повинен був працювати з напарником, однак з невідомих поки причин зайшов в клітку сам.

Наразі відкрито провадження за ч. 2 ст. 272 КК України - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримуватися, якщо це спричинило смерть людини.