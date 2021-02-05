Мінціфри відкрило безкоштовну бібліотеку з аудіокнигами 12:22
28-річний депутат Зеленського задекларував багатомільйонний виграш в лотерею 11:50
Вакцину від коронавірусу отримуватимуть 5 млн українців щомісяця 09:49
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Майже 90% українців підтримують протести проти підвищення тарифів 11:38
Команді Зеленського заборонили критикувати заборону опозиційних телеканалів 11:01
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Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила два рекорди 12:54
Українським творам подарували голоси знаменитостей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що Міністерство цифровий трансформації разом спільно з українськими знаменитостями підтримало онлайн-проект "Слухай". Ціль проекту - підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.
Так, наразі у вільному доступі є 60 книг, які озвучили зірки студії «Квартал-95», Лілія Ребрик, Даша Астаф'єва, Олег Скрипка та інші.
Послухати книги можна на сайті «Слухай».
12:22: Мінціфри відкрило безкоштовну бібліотеку з аудіокнигами
11:50: 28-річний депутат Зеленського задекларував багатомільйонний виграш в лотерею
09:49: Вакцину від коронавірусу отримуватимуть 5 млн українців щомісяця
08:44: У Рівному поскаржились на жорстоке поводження лікарки-стоматолога з дитиною
14:07: У 2021 році усі поляки зможуть вакцинуватися від коронавірусу
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