Мінціфри відкрило безкоштовну бібліотеку з аудіокнигами

Аня Мартинюк 05 лютого 2021, 12:22

Українським творам подарували голоси знаменитостей.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що Міністерство цифровий трансформації разом спільно з українськими знаменитостями підтримало онлайн-проект "Слухай". Ціль проекту - підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання.

Так, наразі у вільному доступі є 60 книг, які озвучили зірки студії «Квартал-95», Лілія Ребрик, Даша Астаф'єва, Олег Скрипка та інші.

Послухати книги можна на сайті «Слухай».