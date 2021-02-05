28-річний депутат Зеленського задекларував багатомільйонний виграш в лотерею

Аня Мартинюк 05 лютого 2021, 11:50

Як виявилось, сильно пощастило Максиму Павлюку.

Новину передає «Преса України».

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності від «Слуги народу» Максим Павлюк вніс в свою декларацію 1,9 мільйон гривень. 28-річний народний обранець вказав, що це виграш у лотерею.

Уточнюється, що 26 січня він отримав виграш від шести фірм. А саме "АйЛОТ" (446 тис. 858 грн), "Західний трейд" (249 тис. грн), "Київський трейд" (373 тис. грн), "Дніпровський трейд" (249 тис. грн), "Прикарпатський трейд" (373 тис. грн), "Подільський трейд" (249 тис. грн).

Варто зазначити, що усі фірми мають одного власника. Також варто нагадати, що у 2020 році Максим Павлюк вніс в декларацію 900 тисяч гривень, теж як виграш від азартної гри.