Олег Сенцов втретє став батьком

Аня Мартинюк 05 лютого 2021, 10:19

У кінорежисера народилась донька.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, колишній російський політв’язень Олег Сенцов повідомив у соцмережі Фейсбук, що у нього народилась донька.

Він також додав знімок з новонародженою. Відомо, що дівчинку назвали Емма. Коли точно дитина з’явилась на світ – не уточнюється. Тим часом інтернет-спільнота залишила понад півтисячі коментарів з привітаннями.

Нагадаємо, у 44-річного Сенцова є ще двоє дітей, дочка Аліна та син Влад 2002 та 2004 року народження.