Олег Сенцов втретє став батьком

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У кінорежисера народилась донька.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 лютого, колишній російський політв’язень Олег Сенцов повідомив у соцмережі Фейсбук, що у нього народилась донька.
Він також додав знімок з новонародженою. Відомо, що дівчинку назвали Емма. Коли точно дитина з’явилась на світ – не уточнюється. Тим часом інтернет-спільнота залишила понад півтисячі коментарів з привітаннями.
Донька Емма.Опубликовано Oleg Sentsov Четверг, 4 февраля 2021 г.
Нагадаємо, у 44-річного Сенцова є ще двоє дітей, дочка Аліна та син Влад 2002 та 2004 року народження.
09:49: Вакцину від коронавірусу отримуватимуть 5 млн українців щомісяця
08:44: У Рівному поскаржились на жорстоке поводження лікарки-стоматолога з дитиною
14:07: У 2021 році усі поляки зможуть вакцинуватися від коронавірусу
13:46: Пожежа в Запоріжжі - З’явились нові дані про загиблу лікарку
13:10: Зарплата Мустафи Наєма склала понад три мільйони гривень
12:42: Пора знімати маски або коли в Україні завершиться карантин
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