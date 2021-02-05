Вакцину від коронавірусу отримуватимуть 5 млн українців щомісяця

Аня Мартинюк 05 лютого 2021, 09:49

З відповідною заявою виступив головний санітарний лікар України.

Новину передає «Преса України».

Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко дав свіже інтерв'ю медичному експерту ЮНІСЕФ. Він заявив, що в Україні запланували робити п'ять мільйонів щеплень від коронавірусу щомісячно. Ляшко додав, що у разі необхідності кількість щеплень збільшать.

«Якщо ми прорахуємо здатності нашої системи охорони здоров'я, то ми можемо робити приблизно 5 млн щеплень щомісяця. І це без залучення кабінетів, застосовуваних для рутинних щеплень», - заявив Ляшко.

Нагадаємо, за попередніми даними вакцинація в Україні розпочнеться з 15 лютого.