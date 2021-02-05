В Україні плюс 4923 хворих на коронавірус

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Значних змін у статистиці не відбулось.
Новину передає «Преса України».
Станом на 5 лютого в Україні 1 237 169 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 4 923 особи. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 433 людини.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Також свіжу статистику представив міністр МОЗ Максим Степанов.
4923 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 лютого 2021 року. Зокрема,...Опубликовано Максим Степанов Четверг, 4 февраля 2021 г.
За його даними, за минулу добу померли 158 людей з коронавірусом. За весь період спостереження померли 23 387 осіб. Одужати за добу вдалось 8 185 українцям.
09:49: Вакцину від коронавірусу отримуватимуть 5 млн українців щомісяця
08:44: У Рівному поскаржились на жорстоке поводження лікарки-стоматолога з дитиною
14:07: У 2021 році усі поляки зможуть вакцинуватися від коронавірусу
13:46: Пожежа в Запоріжжі - З’явились нові дані про загиблу лікарку
13:10: Зарплата Мустафи Наєма склала понад три мільйони гривень
12:42: Пора знімати маски або коли в Україні завершиться карантин
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