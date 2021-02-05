В Україні плюс 4923 хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 05 лютого 2021, 09:13

Значних змін у статистиці не відбулось.

Новину передає «Преса України».

Станом на 5 лютого в Україні 1 237 169 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 4 923 особи. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 433 людини.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО. Також свіжу статистику представив міністр МОЗ Максим Степанов.

4923 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 лютого 2021 року. Зокрема,... Опубликовано Максим Степанов Четверг, 4 февраля 2021 г.

За його даними, за минулу добу померли 158 людей з коронавірусом. За весь період спостереження померли 23 387 осіб. Одужати за добу вдалось 8 185 українцям.