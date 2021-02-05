У Рівному поскаржились на жорстоке поводження лікарки-стоматолога з дитиною

Аня Мартинюк 05 лютого 2021, 08:44

У неадекватному поводженні з маленькою пацієнткою звинувачують Інну Кравчук.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо про інцидент у рівненській стоматологічній клініці «Only kids», де маленька пацієнтка залишилась із синцями на руках та шиї. Про подію розповіла мати потерпілої Юлія Ящук. Вона опублікувала у тематичній групу «Білі халати Рівного» свою історію. Однак пост був видалений через численні скарги.

«Щойно було видалено мій пост про те, як у дитячій стоматологічній клініці "Only kids" 02.02.2021 під час лікування моєї 5-річної доньки до неї було застосовано фізичне насилля стоматологом Інною Кравчук та/або її асистентами, про що свідчило фото (певне, через нього і домоглися скасування посту). Фото є на інших носіях. Ніяких конкретних коментарів за свої неправомірні дії у клініці, окрім того, що лікарю прикро, я не почула. Метою посту є застерегти батьків від тієї помилки, якої допустилася я - залишила свою дитину один на один з лікарем, яка запевняла, що дуже любить дітей і знає, який підхід потрібен до них, щоб заспокоїти, а натомість застосувала фізичне насилля під час прийому, про що свідчать синці і садна на шиї та передпліччях доньки. Це гіркий урок для мене і травматичний досвід у житті моєї дитини, про що себе картаю», - зазначила жінка.

Тим часом адміністратор спільноти додала, що візьме ситуацію під свій контроль й вже звернулась до батьків, які також мали гіркий досвід з Інною Кравчук.

«В попередній публікації мами писали, що також мали гіркий досвід із вищевказаним лікарем. Прошу відгукнутися тих мам і написати мені особисто для колективної скарги, адже іще не одна дитина може постраждати!

Прошу не залишайтесь в стороні, юридичну підтримку я гарантую», - зазначила адміністратор.

Вона також додала, що група була створена саме для запобігання лікарської халатності та агресії по відношенню до пацієнтів. Також, за словами адміністратора, Інна Кравчук не захотіла давати коментарів з приводу інциденту. Наразі у спільноті «Білі халати Рівного» є продубльований пост про неадекватну поведінку лікарки, який підкріплений фотоскрином повідомлення про те, що сама ж Інна Кравчук пожалілась на пост матері потерпілої дитини, після цього він й був видалений.

Інтернет-спільнота гостро відреагувала на подію та засудила дії стоматологині.