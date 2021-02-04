У 2021 році усі поляки зможуть вакцинуватися від коронавірусу

Аня Мартинюк 04 лютого 2021, 14:07

Однак не російською вакциною.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що у поточному році усі поляки, які бажають вакцинуватися від коронавірусу, зможуть отримати відповідний препарат. Керівник кабінету прем'єр-міністра Польщі Міхал Дворчик зазначив, що усі поляки матимуть таку можливість.

За його словами, польський уряд планує приборкати пандемію у 2021 році.

«Як наслідок, це означає, що до кінця 2021 року кожному, хто хоче зробити щеплення, буде запропонована така можливість», - заявив він.

Дворчик додав, що терміни вакцинації залежатимуть від поставок вакцини. Він наголосив, що російську вакцину Польща не купуватиме. Тим не менше, очікується, що до кінця березня вакцину отримають три мільйони поляків, серед яких медики та люди похилого віку.