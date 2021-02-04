Пожежа в Запоріжжі - З’явились нові дані про загиблу лікарку

Аня Мартинюк 04 лютого 2021, 13:46

Загиблою виявилась Ольга Гліва.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що лікаркою, яка загинула у пожежі в реанімаційному відділенні лікарні Запоріжжя, виявилась Ольга Гліва. Вона закінчила інтернатуру в 2020 році і працювала анестезіологом.

Жінці було всього 26 років. Таку інформацію надали у прес-службі Запорізького державного медичного університету. Саме тут вчилася загибла.

«Медицина була її покликанням: Ольга Сергіївна з відзнакою закінчила Запорізький державний медичний університет, блискуче вчилася в інтернатурі, яку закінчила в 2020 році. Попереду було ціле життя, яку молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів», - йдеться в повідомленні.

Відомо, що лікарка загинула, рятуючи пацієнтів під час пожежі. Вона евакуювала хворих.