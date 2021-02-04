Пожежа в Запоріжжі - З’явились нові дані про загиблу лікарку

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Загиблою виявилась Ольга Гліва.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що лікаркою, яка загинула у пожежі в реанімаційному відділенні лікарні Запоріжжя, виявилась Ольга Гліва. Вона закінчила інтернатуру в 2020 році і працювала анестезіологом.
Жінці було всього 26 років. Таку інформацію надали у прес-службі Запорізького державного медичного університету. Саме тут вчилася загибла.
«Медицина була її покликанням: Ольга Сергіївна з відзнакою закінчила Запорізький державний медичний університет, блискуче вчилася в інтернатурі, яку закінчила в 2020 році. Попереду було ціле життя, яку молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів», - йдеться в повідомленні.
Відомо, що лікарка загинула, рятуючи пацієнтів під час пожежі. Вона евакуювала хворих.
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