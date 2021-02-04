Зарплата Мустафи Наєма склала понад три мільйони гривень

Аня Мартинюк 04 лютого 2021, 13:10

Саме стільки колишній політик заробив за рік на прибутковому місці в «Укроборонпромі».

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що за 2020 рік колишній депутат ВРУ Мустафа Наєм заробив 3,007 мільйонів гривень. Як відомо, він трудиться на посаді директора за активами концерну «Укроборонпром».

Варто зазначити, що до 1 листопада 2020 року він отримував зарплату, будучи на посаді заступника генерального директора по взаємодії з органами державної влади. Так, на посаді директора він заробляв в середньому близько 362,5 тисяч гривень в місяць.