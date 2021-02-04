Пора знімати маски або коли в Україні завершиться карантин

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як довго в Україні триватиме карантин.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив в ході спільної зустрічі ЄБА «Глобальний огляд економіки України». Він заявив, що уряд націлений продовжити карантин в Україні як мінімум до 30 квітня.
Тим не менше, він не може гарантувати, що це буде кінцева дата карантину. За його словами, рішення українського уряду залежатиме від розвитку коронавірусної пандемії у світі.
«Карантин ми будемо продовжувати до 30 квітня, але я вже говорив, що це, швидше за все, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершено. Він буде тривати в тій чи іншій формі, можливо із пом'якшеннями», - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, наразі в Україні режим надзвичайної ситуації та карантин діють до 28 лютого 2021 року.
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