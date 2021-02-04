Пора знімати маски або коли в Україні завершиться карантин

Аня Мартинюк 04 лютого 2021, 12:42

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як довго в Україні триватиме карантин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступив в ході спільної зустрічі ЄБА «Глобальний огляд економіки України». Він заявив, що уряд націлений продовжити карантин в Україні як мінімум до 30 квітня.

Тим не менше, він не може гарантувати, що це буде кінцева дата карантину. За його словами, рішення українського уряду залежатиме від розвитку коронавірусної пандемії у світі.

«Карантин ми будемо продовжувати до 30 квітня, але я вже говорив, що це, швидше за все, на жаль, не кінцева дата, коли карантин буде завершено. Він буде тривати в тій чи іншій формі, можливо із пом'якшеннями», - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, наразі в Україні режим надзвичайної ситуації та карантин діють до 28 лютого 2021 року.