В Украну йде сильний мороз

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Різка зміна синоптичної картини посилить ожеледицю.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, український синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на останній робочий день тижня. Уже 5 листопада в Україні очікується похолодання.
«Завтра у північних областях температура повітря знизиться вночі до -7-12 градусів, вдень до -3-9 градусів. На решті території протягом дня очікується від 4 морозу до 2 тепла, у південній частині +3+6 градусів», - зазначила Діденко.
Також на Сході очікуються штормові пориві вітру. Опади у вигляді дощу пройдуть у східних областях, на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Невеликий сніг можливий у Карпатах.
У столиці вдень стовпчики термометрів покажуть до -5-7 градусів. Опадів не очікується.
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