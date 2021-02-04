В Украну йде сильний мороз

Аня Мартинюк 04 лютого 2021, 12:17

Різка зміна синоптичної картини посилить ожеледицю.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, український синоптик Наталія Діденко представила свіжий прогноз погоди на останній робочий день тижня. Уже 5 листопада в Україні очікується похолодання.

«Завтра у північних областях температура повітря знизиться вночі до -7-12 градусів, вдень до -3-9 градусів. На решті території протягом дня очікується від 4 морозу до 2 тепла, у південній частині +3+6 градусів», - зазначила Діденко.

Також на Сході очікуються штормові пориві вітру. Опади у вигляді дощу пройдуть у східних областях, на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Невеликий сніг можливий у Карпатах.

У столиці вдень стовпчики термометрів покажуть до -5-7 градусів. Опадів не очікується.