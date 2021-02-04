Майже 90% українців підтримують протести проти підвищення тарифів

Аня Мартинюк 04 лютого 2021, 11:38

Також стало відомо, кого українці винять у високих тарифах.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що майже всі українці підтримують протести проти підвищення тарифів. Про це свідчать дані опитування, яке проводила Соціологічна група «Рейтинг» в період 2-3 лютого 2021 року.

Так, 89% опитаних підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів. 10% респондентів висловилися проти. Ще 36% опитаних українців вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет Міністрів України. 29% вважають, що за це відповідальна ВРУ, 24% – лідер країни Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що опитування проводилось серед повнолітнього населення в усіх областях країни, за виключенням окупованих території.