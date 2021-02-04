Пора знімати маски або коли в Україні завершиться карантин 12:42
Майже 90% українців підтримують протести проти підвищення тарифів 11:38
Команді Зеленського заборонили критикувати заборону опозиційних телеканалів 11:01
Міжнародні федерації журналістів засудили державну цензуру опозиційних каналів в Україні 09:51
Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила два рекорди 12:54
Коломойський заплатить ПриватБанку 1 млн фунтів стерлінгів 12:20
Депутати націлились ініціювати процедуру імпічменту Зеленському 11:11
Українці отримають вакцини Pfizer та AstraZeneca по черзі - Ляшко 09:48
Як у Порошенка - Журналісти прогнозують Зеленському великі проблеми після закриття трьох каналів 09:12
Степанов представив нову статистику щодо коронавірусу в Україні 08:36
В 500 разів – Послуги нотаріуса в Україні можуть подорожчати 11:39
Також стало відомо, кого українці винять у високих тарифах.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що майже всі українці підтримують протести проти підвищення тарифів. Про це свідчать дані опитування, яке проводила Соціологічна група «Рейтинг» в період 2-3 лютого 2021 року.
Так, 89% опитаних підтримують акції протесту з вимогою зниження тарифів. 10% респондентів висловилися проти. Ще 36% опитаних українців вважають, що найбільшу відповідальність за підвищення тарифів несе Кабінет Міністрів України. 29% вважають, що за це відповідальна ВРУ, 24% – лідер країни Володимир Зеленський.
Варто зазначити, що опитування проводилось серед повнолітнього населення в усіх областях країни, за виключенням окупованих території.
12:42: Пора знімати маски або коли в Україні завершиться карантин
12:17: В Украну йде сильний мороз
11:38: Майже 90% українців підтримують протести проти підвищення тарифів
11:01: Команді Зеленського заборонили критикувати заборону опозиційних телеканалів
09:51: Міжнародні федерації журналістів засудили державну цензуру опозиційних каналів в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.