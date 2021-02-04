Команді Зеленського заборонили критикувати заборону опозиційних телеканалів

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Нардепам пригрозили вильотом з фракції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що на депутатів президентської фракції «Слуга народу» почали тиснути на тлі скандального рішення Володимира Зеленського щодо заборони трьох українських телеканалів 112, NewsOne і Zik.
Так, на депутатів тисне керівництво фракції. Про це журналістам повідомили джерела.
«Крім номінального керівництва до журналістів з коментарями з приводу закриття телеканалів з фракції "Слуга народу" ніхто не виходить. А все через те, що депутатам, які хотіли б виступити на захист телеканалів, пригрозили: не закриєш рот - вилетиш з фракції», - відзначили джерела.
Як відомо, 2 лютого український лідер Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення РНБО про санкції щодо нардепа Тараса Козака. Останній є власником трьох опозиційних каналів.
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