У М'янмі заблокували Facebook

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Блокування соцмережі порушує права людини.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що новий військовий уряд М'янми заблокував доступ до найбільшої соцмережі у світі Facebook. Так, протести в країні проти відсторонення від влади обраного лідера Аун Сан Су Чжи набирають оборотів.
Як відомо, Facebook користується особливою популярністю в М'янмі, і відсторонений уряд часто робив публічні оголошення на сайті соціальних мереж.
Користувачі Інтернету заявили, що збій розпочався пізно ввечері в середу, а постачальник послуг мобільного зв'язку Telenor М'янма підтвердив у заяві, що оператори мобільного зв'язку та провайдери Інтернету в М'янмі отримали розпорядження від міністерства зв'язку про тимчасове блокування Facebook.
Telenor М'янма, яка входить до норвезької Telenor Group, заявила, що буде виконувати її, хоча була стурбована тим, що наказ є порушенням прав людини.
09:51: Міжнародні федерації журналістів засудили державну цензуру опозиційних каналів в Україні
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