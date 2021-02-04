У М'янмі заблокували Facebook

Аня Мартинюк 04 лютого 2021, 10:25

Блокування соцмережі порушує права людини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 лютого, стало відомо, що новий військовий уряд М'янми заблокував доступ до найбільшої соцмережі у світі Facebook. Так, протести в країні проти відсторонення від влади обраного лідера Аун Сан Су Чжи набирають оборотів.

Як відомо, Facebook користується особливою популярністю в М'янмі, і відсторонений уряд часто робив публічні оголошення на сайті соціальних мереж.

Користувачі Інтернету заявили, що збій розпочався пізно ввечері в середу, а постачальник послуг мобільного зв'язку Telenor М'янма підтвердив у заяві, що оператори мобільного зв'язку та провайдери Інтернету в М'янмі отримали розпорядження від міністерства зв'язку про тимчасове блокування Facebook.

Telenor М'янма, яка входить до норвезької Telenor Group, заявила, що буде виконувати її, хоча була стурбована тим, що наказ є порушенням прав людини.