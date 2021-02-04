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Дії Зеленського назвали такими, що не відповідають міжнародно-правовим стандартам свободи слова та мовлення.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що Міжнародні федерації журналістів EFJ-IFJ, яка є членом ЮНЕСКО та представляє інтереси більше півмільйона журналістів у 146 країн світу в ООН і Раді Європи, засудила дії української влади щодо закриття опозиційних телеканалів. Мова йде про телеканали 112, NewsOne, ZIK. Також дії української влади засудила Європейська федерація журналістів.
«Ця довільна і політично вмотивована заборона неприйнятна в умовах демократії. Заборона ставить під загрозу роботу сотень працівників ЗМІ, які не мають нічого спільного з політичною приналежністю їх власників», - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що дана президентська заборона «абсолютно не відповідає міжнародно-правовим стандартам свободи слова та мовлення».
Нагадаємо, сам президент України Володимир Зеленський заявив, що заборонені телеканали займаються «пропагандою, що фінансується державою-агресором». Тобто РФ.
09:51: Міжнародні федерації журналістів засудили державну цензуру опозиційних каналів в Україні
12:54: Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила два рекорди
12:20: Коломойський заплатить ПриватБанку 1 млн фунтів стерлінгів
11:11: Депутати націлились ініціювати процедуру імпічменту Зеленському
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