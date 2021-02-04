Міжнародні федерації журналістів засудили державну цензуру опозиційних каналів в Україні

Аня Мартинюк 04 лютого 2021, 09:51

Дії Зеленського назвали такими, що не відповідають міжнародно-правовим стандартам свободи слова та мовлення.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що Міжнародні федерації журналістів EFJ-IFJ, яка є членом ЮНЕСКО та представляє інтереси більше півмільйона журналістів у 146 країн світу в ООН і Раді Європи, засудила дії української влади щодо закриття опозиційних телеканалів. Мова йде про телеканали 112, NewsOne, ZIK. Також дії української влади засудила Європейська федерація журналістів.

«Ця довільна і політично вмотивована заборона неприйнятна в умовах демократії. Заборона ставить під загрозу роботу сотень працівників ЗМІ, які не мають нічого спільного з політичною приналежністю їх власників», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що дана президентська заборона «абсолютно не відповідає міжнародно-правовим стандартам свободи слова та мовлення».

Нагадаємо, сам президент України Володимир Зеленський заявив, що заборонені телеканали займаються «пропагандою, що фінансується державою-агресором». Тобто РФ.