В Україні побільшало хворих на коронавірус

Аня Мартинюк 04 лютого 2021, 09:07

Кількість нових хворих та померлих виросла.

Новину передає «Преса України».

Станом на 4 лютого в Україні 1232246 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 5082 особи. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 354 людини.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 140 людей з коронавірусом. За весь період спостереження померли 23229 осіб. Одужати за добу вдалось 9933 українцям.