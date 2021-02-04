В Україні побільшало хворих на коронавірус

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Кількість нових хворих та померлих виросла.
Новину передає «Преса України».
Станом на 4 лютого в Україні 1232246 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 5082 особи. Найбільше нових випадків в Івано-Франківській області – 354 людини.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 140 людей з коронавірусом. За весь період спостереження померли 23229 осіб. Одужати за добу вдалось 9933 українцям.
09:51: Міжнародні федерації журналістів засудили державну цензуру опозиційних каналів в Україні
12:54: Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила два рекорди
12:20: Коломойський заплатить ПриватБанку 1 млн фунтів стерлінгів
11:11: Депутати націлились ініціювати процедуру імпічменту Зеленському
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