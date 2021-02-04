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Пожежа у лікарні Запоріжжя – Загинули 4 людини

Аня Мартинюк 04 лютого 2021, 08:36
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Пожежа у лікарні Запоріжжя – Загинули 4 людини

Серед них молода лікарка. 

Новину передає «Преса України».

У ніч на 4 лютого  загорівся один з корпусів обласної інфекційної лікарні міста Запоріжжя. Відбулося це на тлі аварії на місцевій ТЕС, яка призвела до того, що місто залишилось без води та світла.

Відомо, що пожежа сталась в реанімаційному відділенні. На жаль, є жертви. 4 загиблих, серед яких молода лікарка 1994 року народження та троє пацієнтів. Пацієнти перебували на штучній вентиляції легенів. Відомо, що врятувати вдалось 8 осіб.

Голова Запорізької ОДА Олександр Старух розповів, що для ліквідації пожежі було задіяно 11 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу. 

 

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