Пожежа у лікарні Запоріжжя – Загинули 4 людини

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Серед них молода лікарка.
Новину передає «Преса України».
У ніч на 4 лютого загорівся один з корпусів обласної інфекційної лікарні міста Запоріжжя. Відбулося це на тлі аварії на місцевій ТЕС, яка призвела до того, що місто залишилось без води та світла.
Відомо, що пожежа сталась в реанімаційному відділенні. На жаль, є жертви. 4 загиблих, серед яких молода лікарка 1994 року народження та троє пацієнтів. Пацієнти перебували на штучній вентиляції легенів. Відомо, що врятувати вдалось 8 осіб.
Голова Запорізької ОДА Олександр Старух розповів, що для ліквідації пожежі було задіяно 11 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу.
09:51: Міжнародні федерації журналістів засудили державну цензуру опозиційних каналів в Україні
12:54: Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила два рекорди
12:20: Коломойський заплатить ПриватБанку 1 млн фунтів стерлінгів
11:11: Депутати націлились ініціювати процедуру імпічменту Зеленському
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