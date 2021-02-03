Більше 60% українців хочуть розпуску ВРУ

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Такий результат показало останнє опитування.
Новину передає «Преса України».
Київський міжнародний інститут соціології провів з 27 січня до 1 лютого опитування серед 1205 повнолітніх українців. Респондентам необхідно було відповісти на запитання, чи підтримують вони ідею розпуску парламенту і проведення дострокових виборів.
60,7% опитаних відповіли, що підтримують цю ідею. 43,5% - повністю підтримують, 17,3% - скоріше підтримують. 27,7% респондентів не підтримують таку ідею та 16,9% - зовсім не підтримують, ще 10,8% - швидше не підтримують. 11,5% опитаних українців не змогли відповісти на це питання.
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