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Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила два рекорди

Аня Мартинюк 03 лютого 2021, 12:54
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Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила два рекорди

19-річна гордість України наблизилась до світового рекорду зі стрибків у висоту.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх яскраво виступила на змаганнях зі стрибків у висоту в Банська-Бистриці, Словаччина. Вона встановила одразу два рекорди.

Спортсменка подолала висоту в 206 см. Це означає, що українка  досягла третьої в історії висоти на змаганнях в закритому приміщенні. Світовий рекорд, 208 см ще належить спортсменці зі Швеції Кайсе Бергквіст.

Також Магучіх встановила новий національний рекорд України зі стрибків у приміщенні. Крім того, її результат став кращим серед юніорів в історії.

 

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