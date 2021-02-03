Українська спортсменка Ярослава Магучіх встановила два рекорди

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19-річна гордість України наблизилась до світового рекорду зі стрибків у висоту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що відома українська легкоатлетка Ярослава Магучіх яскраво виступила на змаганнях зі стрибків у висоту в Банська-Бистриці, Словаччина. Вона встановила одразу два рекорди.
Спортсменка подолала висоту в 206 см. Це означає, що українка досягла третьої в історії висоти на змаганнях в закритому приміщенні. Світовий рекорд, 208 см ще належить спортсменці зі Швеції Кайсе Бергквіст.
Також Магучіх встановила новий національний рекорд України зі стрибків у приміщенні. Крім того, її результат став кращим серед юніорів в історії.
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