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Коломойський заплатить ПриватБанку 1 млн фунтів стерлінгів

Аня Мартинюк 03 лютого 2021, 12:20
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Коломойський заплатить ПриватБанку 1 млн фунтів стерлінгів

Разом зі своїм бізнес-партнером Геннадієм Боголюбовим.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 лютого, стало відомо, що Англійський суд задовольнив клопотання найбільшого системного банку України ПриватБанку про додаткові платежі в рахунок відшкодування витрат банку. Це означає, що колишні власники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов плюс інші компанії-відповідачі мають виплатити 1 млн фунтів стерлінгів банку. А саме до 15 березня 2021 року.

Про це розповіли у прес-службі ПриватБанку. Також відповідачі повинні заплатити близько 35 тис. фунтів стерлінгів за подання цього клопотання банком.

Загальна сума для виплати Коломойським та Ко становить понад 12 млн фунтів стерлінгів з відсотками.

 

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