Нацбанк незначно зміцнив гривню до долара

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Нацвалюта відвоювала копійку.
Новину передає «Преса України».
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська валюта здешевіла на копійку до 28,05 грн, європейська – на 11 копійок до 33,79 грн.
Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара проходить за 27,95 грн, продаж за 28,15 грн. Купівля євро відбувається за 33,53 грн, продаж – за 33,92 грн.
12:20: Коломойський заплатить ПриватБанку 1 млн фунтів стерлінгів
11:11: Депутати націлились ініціювати процедуру імпічменту Зеленському
09:48: Українці отримають вакцини Pfizer та AstraZeneca по черзі - Ляшко
09:12: Як у Порошенка - Журналісти прогнозують Зеленському великі проблеми після закриття трьох каналів
08:36: Степанов представив нову статистику щодо коронавірусу в Україні
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