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Нацбанк незначно зміцнив гривню до долара

Аня Мартинюк 03 лютого 2021, 11:50
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Нацбанк незначно зміцнив гривню до долара

Нацвалюта відвоювала копійку.   

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська валюта здешевіла на копійку до 28,05 грн, європейська – на 11 копійок до 33,79 грн.

Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара проходить за 27,95 грн, продаж за 28,15 грн. Купівля євро відбувається за 33,53 грн, продаж – за 33,92 грн.

   

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