Нацбанк незначно зміцнив гривню до долара

Аня Мартинюк 03 лютого 2021, 11:50

Нацвалюта відвоювала копійку.

Новину передає «Преса України».

НБУ встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська валюта здешевіла на копійку до 28,05 грн, європейська – на 11 копійок до 33,79 грн.

Готівкові курси валют змінилися наступним чином. Купівля долара проходить за 27,95 грн, продаж за 28,15 грн. Купівля євро відбувається за 33,53 грн, продаж – за 33,92 грн.